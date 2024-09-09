TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın hayırlı olmasını temenni etti.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bu sabah ders zilleri, Türkiye’nin hem bugünleri hem de yarınları olan biricik evlatlarımız için çaldı. Okul bahçeleri, bir süredir hasret kaldığı neşeli çocuk sesleriyle yeniden canlandı. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın tüm öğrencilerimize, kıymetli eğitimcilerimize, değerli velilerimize ve eğitim camiamızın tüm mensuplarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sevgili çocuklar, hepinize derslerinizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Yürekten inanıyorum ki her biriniz, ülkemizin geleceğine güçlü ve emin adımlarla ilerleyeceksiniz."
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Bu sabah ders zilleri, Türkiye’nin hem bugünleri hem de yarınları olan biricik evlatlarımız için çaldı. Okul bahçeleri, bir süredir hasret kaldığı neşeli çocuk sesleriyle yeniden canlandı.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) September 9, 2024
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın tüm öğrencilerimize, kıymetli eğitimcilerimize, değerli… pic.twitter.com/KX1PjCWlp4