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21 Ağustos’da kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın naaşı Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi Mezarlığına getirilecek. 21 Ağustos’da kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın cenazesi, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Batı Karakoç mahallesindeki camiye getirildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezinde “Diyanet Akademisi 2024-2025 Yılı Eğitim-Öğretim Açılış Programı”nda konuşuyor.
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Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın hayırlı olmasını temenni etti.

Ahmet Alp Özden  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bu sabah ders zilleri, Türkiye’nin hem bugünleri hem de yarınları olan biricik evlatlarımız için çaldı. Okul bahçeleri, bir süredir hasret kaldığı neşeli çocuk sesleriyle yeniden canlandı. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın tüm öğrencilerimize, kıymetli eğitimcilerimize, değerli velilerimize ve eğitim camiamızın tüm mensuplarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sevgili çocuklar, hepinize derslerinizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Yürekten inanıyorum ki her biriniz, ülkemizin geleceğine güçlü ve emin adımlarla ilerleyeceksiniz."

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