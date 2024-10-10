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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 20.15'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ulaştı.

Kaan Bozdoğan  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

Belgrad

Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen tarafından karşılanan Erdoğan, heyetle bir süre sohbet etti.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Belgrad'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılamanın ardından konaklayacağı otele geçti.

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