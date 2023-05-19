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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti

Kaan Bozdoğan  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Dolmabahçe'den ayrıldı.

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