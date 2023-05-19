Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Dolmabahçe'den ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.