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Tokat’ın Niksar ilçesinde Ustahasan köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir araya gelecek.

Mehmet Tosun  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul edecek

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