Dolar
34.27
Euro
37.67
Altın
2,644.25
ETH/USDT
2,472.70
BTC/USDT
63,779.00
BIST 100
9,031.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

İki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin güçlenerek gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu, üst düzey siyasi diyaloğun devam edeceğini belirtti.

Özcan Yıldırım  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin güçlenerek gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu, üst düzey siyasi diyaloğun devam edeceğini, önümüzdeki süreçte çeşitli vesilelerle gerek bölgemizde gerekse dünyadaki meseleleri ayrıntılı bir biçimde ele almayı sürdüreceklerini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de tebrik etti."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı" açıklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in bu saldırgan tavrının, dünyada yeni bir gelişmeye sebep olabileceğini görüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Kabine üyelerinden, İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılına ilişkin paylaşım
Üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" panosunu ziyaret etti

AK Parti MYK toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna-Hersek'teki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna-Hersek'teki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e karşı ekonomik tedbir uygulayan yegane devlet biziz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e karşı ekonomik tedbir uygulayan yegane devlet biziz
Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet