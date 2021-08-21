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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Berk Özkan   | 21.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, geçen hafta Kahramanmaraş'ta yangına müdahale ederken düşen Rus uçağında hayatını kaybeden Türk ve Rus mürettebat için karşılıklı olarak başsağlığı diledi.

Türkiye ve Rusya'nın enerji sektöründeki iş birliğine büyük önem verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alandaki iş birliğinin nişanelerinden olan TürkAkım'dan gaz akışının artırılmasını beklediklerini ifade etti.

Afganistan'daki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil Havaalanı'nın güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde gelecekte de devam ettirebileceklerini; Türkiye'nin sürdüreceği bu sorumluluğun, başta uluslararası kamuoyu ve Afgan halkı olmak üzere tüm tarafların endişelerinin giderilmesine katkı sunacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini belirterek, Taliban'ın geçmişteki hatalarını tekrarlamamasının, tüm etnik gruplara yönelik kucaklayıcı bir anlayışla hareket etmesinin ve verdiği sözleri hayata geçirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin de Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini söyledi.

Kabil'de Taliban ve Cumhuriyet liderleri arasında barış ve güvenlik konularında görüşmelerin başlamasının ümit verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Taliban'la diyalog kanallarının açık tutulması, katı koşullara dayalı yaklaşım yerine kademeli bir angajman izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban'ın verdiği ılımlı mesajları şimdilik müspet karşıladıklarını ancak Taliban'ın sözlerinin değil eylemlerinin önümüzdeki sürecin şekillenmesini sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan'da önümüzdeki dönemde kurulacak hükümetle geliştirilecek ilişki hususunda da eşgüdüm içinde olma noktasında mutabık kaldı.

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