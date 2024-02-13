Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir araya geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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