Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.
New York
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
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Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü. Yaklaşık 50 dakika süren görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da hazır bulunduğu bildirildi.
"Görüşmede, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel meseleleri ele alma fırsatı bulduk"
Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Duda ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Türkevi'nde gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel meseleleri de ele alma fırsatı bulduk. Sayın Duda ile görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.