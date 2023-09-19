Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.
New York
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
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Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü.
Yarım saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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