Dolar
26.99
Euro
28.88
Altın
1,934.54
ETH/USDT
1,639.40
BTC/USDT
26,748.00
BIST 100
7,680.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra BM gündemindeki konular, bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldığı duyuruldu.

Serkan Kaya  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la görüşmesine ilişkin açıklama

New York

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ve Tebbun arasındaki görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra BM gündemindeki konular ile bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı, Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri de karşılıklı olarak ele alındı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya hesabından, "Dost ve kardeş Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Türkevi'nde bir araya geldik. Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile işbirliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz." açıklamasını paylaştı.

Erdoğan'ın Tebbun ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da hazır bulunduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
Bakan Özhaseki, BM Habitat'ın Türkiye'de ofis açacağını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi) Yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız

Benzer haberler

İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la görüşmesine ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi) Yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız

BM 78. Genel Kurulu, kalkınmayı desteklemek ve sınamalara çözüm aramak için toplanıyor

BM 78. Genel Kurulu, kalkınmayı desteklemek ve sınamalara çözüm aramak için toplanıyor
Afrika ülkelerinin BM'de söz hakkı var, karar hakkı yok

Afrika ülkelerinin BM'de söz hakkı var, karar hakkı yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahıska Türklerine kimlik takdimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahıska Türklerine kimlik takdimi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet