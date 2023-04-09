Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'te bir fırından pide aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te bir fırından pide aldı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'te yapımı tamamlanan 168 projenin toplu açılış töreninin ardından esnaf ziyareti kapsamında Marmara Caddesi'nde bulunan bir fırına girdi.
Fırından ramazan pidesi alan Erdoğan, esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.