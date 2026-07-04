Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

Vahdettin Köşkü'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif, ikili görüşme gerçekleştirdi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.
Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Pakistanlı yetkililer yer aldı.
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