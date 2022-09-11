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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sefa Mutlu   | 11.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Pakistan'da yaşanan sel afetiyle ilgili son durum ve Türkiye'nin yardım faaliyetleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan'ın sel felaketiyle mücadelesini yakından takip ettiğini, kardeşlik ilişkilerinin gerektirdiği şekilde ihtiyaç duyulan desteği verebilmek için Türkiye olarak seferber olduklarını söyledi.

Türk halkının da Pakistanlı kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın yaralarının sarılması noktasında ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Pakistan Başbakanı Şerif ise desteklerinden dolayı Türk devletine ve halkına teşekkür etti.

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