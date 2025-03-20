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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nepal Başbakanı Oli ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nepal Başbakanı Sharma Oli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Merve Yıldızalp  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nepal Başbakanı Oli ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye ile Nepal ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Nepal arasındaki iktisadi ve ticari işbirliği başta olmak üzere, her alanda ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atmanın faydalı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze, Lübnan, Ukrayna ve Suriye'de huzurun tesisi için yoğun diplomasi yürüttüğünü, Gazze'de yeniden başlayan İsrail saldırılarını durdurmak ve ateşkesin yeniden tesis edilmesi için de aralıksız çalıştığını belirtti.

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