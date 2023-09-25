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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından Nahçıvan Havalimanı'nda karşılandı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da

Nahçıvan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için "TUR" uçağıyla Nahçıvan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Nahçıvan Havalimanı'nda Aliyev'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Fuad Necefli, Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Anar İbrahimov, Nahçıvan Valisi Mirsenani Seyidov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya ile ilgili yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer Nahçivan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'ne, Aliyev ile aynı araçla geçti.

Tören alanına Aliyev'le birlikte gelen Erdoğan, burada askerleri selamladı.

Erdoğan ve Aliyev'in, tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Tören sonunda iki lider, baş başa görüşmek üzere meclise geçti.

İki lider arasındaki görüşme başladı.

​​​​​​​Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı öğrenildi.


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