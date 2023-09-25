Dolar
27.21
Euro
28.86
Altın
1,923.91
ETH/USDT
1,574.70
BTC/USDT
26,132.00
BIST 100
8,256.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa merkezli 4 ilde "yağma ve tefecilik" iddiasıyla 34 zanlı yakalandı

Bursa merkezli 4 ilde "tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, insan ticareti" gibi örgütlü suçlar kapsamında düzenlenen operasyonda, 34 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih Çapkın  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Bursa merkezli 4 ilde "yağma ve tefecilik" iddiasıyla 34 zanlı yakalandı

Bursa

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, insan ticareti ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını, örgütlü bir şekilde işleyenlere yönelik 8 ay önce çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde operasyon için harekete geçen 450 jandarma personeli, Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum'da, toplam 57 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1'i kamu görevlisi olmak üzere 34 zanlı yakalandı. 5 şüpheliye ilişkin yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 8 tabanca, 3 av tüfeği, 1 milyon 500 bin lira, çok sayıda çek, senet, tapu, simkart ve usb bellek ele geçirildi.

Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 6 milyar lira değerinde malvarlığına el konulacak.

Operasyonla ilgili paylaşılan görüntülerde, şafak vakti Bursa İl Jandarma Komutanlığından harekete geçen ekipler ile yapılan aramalarda ele geçirilen para, çek ve silah gibi materyallere yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'daki halk otobüslerinde tüm ücretsiz biniş kartları bir çözüm bulunana kadar geçerli olacak
Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelini attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'dan artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Benzer haberler

Ankara'daki halk otobüslerinde tüm ücretsiz biniş kartları bir çözüm bulunana kadar geçerli olacak

Ankara'daki halk otobüslerinde tüm ücretsiz biniş kartları bir çözüm bulunana kadar geçerli olacak

Doğu Anadolu Gözlemevi'nde "Uzay Havası Gözlem Sistemi" kurulacak

Bursa merkezli 4 ilde "yağma ve tefecilik" iddiasıyla 34 zanlı yakalandı

Bursa'da Uzay Kaşifleri Derneğinin düzenlediği "Planetary Congress" başladı

Bursa'da Uzay Kaşifleri Derneğinin düzenlediği "Planetary Congress" başladı
Bakan Kacır: Dünyanın teknolojik tekellere değil iş birliklerine ihtiyacı var

Bakan Kacır: Dünyanın teknolojik tekellere değil iş birliklerine ihtiyacı var
İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet