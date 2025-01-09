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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. -VTR- (Fotoğraf)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'yi kabul etti

Zafer Fatih Beyaz  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'yi kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulundu.

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