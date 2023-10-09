Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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