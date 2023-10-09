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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Mehmet Tosun  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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