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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Astana

Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı Rixos President Astana Otel'de, Orban ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı yapıldı.

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