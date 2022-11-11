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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 11.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Semarkant

Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Regency Otel'de, Orban ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı yapıldı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

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