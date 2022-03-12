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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Weah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Weah ile bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 12.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Weah ile görüştü Fotoğraf: Murat Kula - Anadolu Ajansı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki temasları kapsamında Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile görüştü.

Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı görüşme, yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de görüşmede hazır bulundu.

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