Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Weah ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Weah ile bir araya geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki temasları kapsamında Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile görüştü.
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Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı görüşme, yarım saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de görüşmede hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.