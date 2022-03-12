Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Hasanov arasındaki görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.