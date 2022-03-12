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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orhan Onur Gemici   | 12.03.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Hasanov arasındaki görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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