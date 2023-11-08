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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Mustafa Hatipoğlu  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

Taşkent

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi dolayısıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Erdoğan, Tatar ile bir araya geldi.


Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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