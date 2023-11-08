Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Taşkent
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi dolayısıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Erdoğan, Tatar ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.