Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, İkitelli Atatürk Bulvarı'nda seyreden 34 TP 7835 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
• Seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıktı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 8, 2023
• Şoför aracı durdurup yolcuları tahliye etti
• Otobüs kullanılamaz hale geldi
İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı https://t.co/qmS2CvRBT7 pic.twitter.com/Iupa1rKGvX
Dumanı fark eden şoför, otobüsü yolun kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.
Bu sırada motor kısmından çıkan alevler otobüsün büyük bölümünü kapladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan aracın çekilmesi için İBB'ye ait kurtarıcı vinçle çalışmalar sürdürülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.