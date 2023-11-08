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Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı

Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Ali Derdiyok, Başak Akbulut Yazar  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, İkitelli Atatürk Bulvarı'nda seyreden 34 TP 7835 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden şoför, otobüsü yolun kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

Bu sırada motor kısmından çıkan alevler otobüsün büyük bölümünü kapladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan aracın çekilmesi için İBB'ye ait kurtarıcı vinçle çalışmalar sürdürülüyor.

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