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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı. Erdoğan ve Al Sani, karşılama sırasında tokalaşarak fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

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