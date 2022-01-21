Dolar
13.44
Euro
15.27
Altın
1,829.97
ETH/USDT
2,733.50
BTC/USDT
38,016.00
BIST 100
2,011.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan karne alan öğrencileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yarıyıl karnelerini alan öğrencileri kutladı.

Berk Özkan   | 21.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan karne alan öğrencileri tebrik etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "2021-2022 eğitim öğretim yılı 1'inci yarıyıl karnelerini alan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sevgili yavrularıma, genç arkadaşlarıma, velilerimize ve çok değerli öğretmenlerimize hep birlikte huzur içerisinde geçirecekleri güzel bir yarıyıl tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, karne alan bazı öğrencilerin fotoğrafları da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da 400 bin 851 Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka artışı yavaşladı
ABD'de Kovid-19 takviye aşılarının faydası 3 ayrı araştırmayla doğrulandı
Türkiye'de 72 bin 555 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi
Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vakasına ulaşıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan karne alan öğrencileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan karne alan öğrencileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz ara bulucu olabiliriz

İzmir'de öğrenciler 2 yıl aradan sonra karne heyecanını okulda yaşadı

Neuchatelli kedi Tombi'den İzmir'deki eski sınıf arkadaşlarına karne sürprizi

Neuchatelli kedi Tombi'den İzmir'deki eski sınıf arkadaşlarına karne sürprizi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e teşekkür