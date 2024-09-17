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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti

Ferdi Türkten  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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