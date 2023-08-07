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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek
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