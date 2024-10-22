Dolar
34.24
Euro
37.06
Altın
2,742.59
ETH/USDT
2,618.60
BTC/USDT
67,203.00
BIST 100
8,838.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fırat Taşdemir  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonla görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile İtalya ilişkileri, İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği saldırılarla bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya ilişkilerinin her geçen gün biraz daha ileriye taşındığını, ikili ticaret hacminin savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda atılacak kararlı adımlarla artırılabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in tüm uyarılara kulak tıkayarak Orta Doğu'daki ateş çemberini genişlettiğini, İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu; İtalya'nın desteğinin, Türkiye'nin BM nezdinde başlattığı İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik girişime güç vereceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail'in, Gazze'nin de içinde yer aldığı Filistin topraklarının yanı sıra Lübnan'a ve BM misyonlarına yönelik saldırılarının da kabul edilemez olduğunu, İtalya'nın İsrail saldırganlığına yönelik tepkisinin Türkiye tarafından yerinde bulunduğunu, Türkiye'nin bölgede barış için gayret göstermeye devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'ye LGBT savunucuları karşısında aile değerlerini ön plana çıkaran aile kavramına destek veren yaklaşımı için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonla görüştü
Zeytinburnu'nda 12 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul'un 3 ilçesinde yarın 13 saat su kesintisi uygulanacak
Şehit ağabeyi ve 15 Temmuz gazisinden "Hainler emellerine ulaşamayacak" mesajı
Rize'de heyelan riski nedeniyle 13 ev tahliye edildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonla görüştü

AK Parti MKYK toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi yine demokrasiyle kardeşlikle adaletle ve özgürlükler temelinde büyüteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'de savaşı belli bir dairede tutmak değil yayma anlayışı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'de savaşı belli bir dairede tutmak değil yayma anlayışı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet