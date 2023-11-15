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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetini artıran ve insan hakları ihlallerini içeren saldırıları ile bölgede yaşanan insani kriz ele alındı.

Zafer Fatih Beyaz  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetini artıran ve insan hakları ihlallerini içeren saldırıları ile bölgede yaşanan insani kriz ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerinin her geçen dakika arttığına dikkati çekerek savaş suçları işleyen İsrail'in uluslararası mahkemelerde cezalandırılması yönünde çalışacaklarını ve ateşkesin ve kalıcı barışın sağlanması için İtalya'dan destek beklediğini vurguladı.

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