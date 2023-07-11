Dolar
26.11
Euro
28.72
Altın
1,929.93
ETH/USDT
1,870.50
BTC/USDT
30,568.00
BIST 100
6,362.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray, Avusturya’nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi.

Serkan Kaya  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü Fotoğraf: Aytaç Ünal - AA

Vilnius

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.


Heyetlerin de katıldığı LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'deki selde evlerin yıkıldığı köyde erken tahliyeler sayesinde can kaybı yaşanmadı
Melen Çayı'ndaki taşkınlar Kocaali ve Akçakoca ilçelerinde hasara neden oldu
Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında iddianame düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle taşan dere, fındık bahçelerine zarar verdi

Benzer haberler

NATO Vilnius Zirvesi Bildirisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kristersson arasında varılan anlaşma memnuniyetle karşılandı

NATO Vilnius Zirvesi Bildirisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kristersson arasında varılan anlaşma memnuniyetle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'ndeki ikili görüşmelerine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet