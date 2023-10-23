Dolar
28.06
Euro
29.83
Altın
1,976.69
ETH/USDT
1,680.90
BTC/USDT
30,703.00
BIST 100
7,783.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. Sderot’tan yayındayız
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzaladı

İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edildi.

İzzet Taşkıran  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzaladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzaladı
TASS Genel Müdür Yardımcısı Gusman: Türkiye ve Rusya gibi bazı ülkeler enformasyon saldırısı altında
İstanbul'da "Dezenformasyon Döneminde Haber Ajanslarının Rolü" paneli düzenlendi
AFAD'da Filistin'e insani yardım çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı
İletişim Başkanı Altun: İsrail-Filistin çatışmasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz kritik bir rol oynamakta

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzaladı

Meclis'in hafızası stenograflara "yapay zeka" desteği geliyor

Stockholm'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterisine katıldı

Meclis'te, emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren teklifin görüşmelerine devam edilecek

Meclis'te, emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren teklifin görüşmelerine devam edilecek
Gazze'de mahsur kalan yabancıların sınır kapısındaki bekleyişi sürüyor

Gazze'de mahsur kalan yabancıların sınır kapısındaki bekleyişi sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet