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Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Zeynep Rakipoğlu  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını yapacak

Istanbul

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek." ifadesine yer verildi.

Hastanenin görsellerine yer verilen paylaşımda, 200 yatak kapasitesine ve 17 bin metrekare kapalı alan sahip hastanede, 7 ameliyathane ve 42 poliklinik bulunduğu belirtildi.

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