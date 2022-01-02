Dolar
13.27
Euro
15.15
Altın
1,829.17
ETH/USDT
3,762.00
BTC/USDT
47,177.00
BIST 100
1,857.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, telefon görüşmesi yaptı.

Emre Gürkan Abay, Kaan Bozdoğan   | 02.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Moskova/İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

Görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

İki lider görüşmede, Türkiye-Rusya arasındaki iş birliğini bütün alanlarda ilerletme kararlılığını yineledi.

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın, ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili sunduğu tekliflerin ele alındığı görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya dahil olmak üzere çeşitli bölgesel konulara değinildiği bildirildi.

Görüşmede iki liderin de Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı yarara dayalı ortaklığı yoğunlaştırma taahhütlerini yinelediği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bin 819'a çıktı
İsrail’de eylül ayından bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
İtalya'da son 24 saatte 141 bin 262 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'de 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı

Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in yaş gününü kutladı

Rusya Devlet Başkanı Putin: ABD ve NATO'ya ilettiğimiz güvenlik garantileriyle ilgili müzakereleri başlatmaya hazırız

Putin'e göre NATO'nun güvenlikle ilgili kendilerine 'derhal' garanti vermesi gerekiyor

Putin'e göre NATO'nun güvenlikle ilgili kendilerine 'derhal' garanti vermesi gerekiyor
Putin ve Macron, Avrupa'daki güvenlik ve istikrara ilişkin konuları görüştü

Putin ve Macron, Avrupa'daki güvenlik ve istikrara ilişkin konuları görüştü