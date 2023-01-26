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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 26.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti Fotoğraf: Murat Kula - AA

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