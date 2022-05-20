Dolar
15.92
Euro
16.82
Altın
1,842.62
ETH/USDT
2,037.80
BTC/USDT
30,264.00
BIST 100
2,382.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Üsküdar’da, Mehmet Genç Kütüphanesi açılış programında konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları konusunda Türkiye'nin meşru endişeleri ve haklı beklentileri bulunduğunu belirtti.

Kaan Bozdoğan   | 20.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları konusunda Türkiye'nin meşru endişeleri ve haklı beklentileri bulunduğunu belirtti.

Bu ülkelerin terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıslar ve sözde kuruluşlarla temaslarına ve Avrupa Birliği'nin de terör örgütleri listesinde yer alan yapılara verdikleri desteğe işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun ittifak dayanışmasına ve ikili ilişkilerin ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in de üye olmaları halinde bu dayanışma ruhuna uygun olarak söz konusu terör örgütleriyle tüm ilişkilerini sona erdirmelerini beklemenin Türkiye'nin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi
Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki 49 eyalette Kovid-19 vakaları artış gösterdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal yardım bütçesini 100 milyar lira sınırına getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya terör örgütlerinin girmesine evet diyemeyiz, diplomasi yürütüyoruz ama tavrımız net

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında 4 geminin üretim süreçleri planlandığı şekilde devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında 4 geminin üretim süreçleri planlandığı şekilde devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde finale yükselen Anadolu Efes'i kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde finale yükselen Anadolu Efes'i kutladı
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a final daveti

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a final daveti