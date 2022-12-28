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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesini açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklama yapacak.

Zafer Fatih Beyaz   | 28.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesini açıklayacak

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu akşam yapacağı açıklama ile EYT düzenlemesinin detaylarını kamuoyuna duyuracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren EYT ile ilgili düzenlemeye ilişkin Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yıl bitmeden konuyu gündemlerinden çıkaracaklarını bildirmişti.

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