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İBB'nin önünde benzin dökerek kendisini yakmak isteyen seyyar satıcı etkisiz hale getirildi

Simit tezgahının ruhsatı iptal edildiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binasının önünde, üzerine benzin dökerek kendisini yakmak isteyen seyyar satıcı, etkisiz hale getirildi.

Hasan Hüseyin Kul, İbrahim Halil Aktürk   | 28.12.2022
İBB'nin önünde benzin dökerek kendisini yakmak isteyen seyyar satıcı etkisiz hale getirildi

İstanbul

İBB'nin Fatih Saraçhane'deki binasına gelen İbrahim Demirbaş isimli seyyar satıcı, Kadıköy Uzunçayır'da simit tezgahının ruhsatının iptal edildiği gerekçesiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istedi.

Görüşmesine izin verilmeyen Demirbaş, üzerine benzin dökerek kendisini yakacağını söyledi. Bunun ardından belediyenin güvenliği, yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği Demirbaş'ı etkisiz hale getirdi.

Demirbaş, daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.

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