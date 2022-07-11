Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verilen önem vurgulandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Paşinyan, Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı dolayısıyla Başbakan Paşinyan'ı tebrik etti.
İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı.
Erdoğan ve Paşinyan, bu çerçevede ayrıca, özel temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.
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