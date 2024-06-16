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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü.

Mümin Altaş  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile bayramlaştı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları telefon görüşmesinde bayramlaşan Erdoğan ve Özel, birbirlerinin Babalar Günü'nü de kutladı.

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