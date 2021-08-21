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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir restorana uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da uğradığı restoranda vatandaşlarla bir araya geldi.

Berk Özkan   | 21.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir restorana uğradı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy'deki bir restoranın önünde makam aracını durdurdu.

İçeri girerek restoran sahibi İbrahim Deniz ve çalışanların yanı sıra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çay içti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran çıkışında kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra alkışlar eşliğinde makam aracına binerek konuta geçti.

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