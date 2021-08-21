MSB, Kabil'de çocuklara yardım eli uzatan Mehmetçiğin fotoğraflarını paylaştı
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk askerinin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki çocuklarla ilgilendiği anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı.
📍Afganistan/Kabil— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2021
Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir.
(Gazi Mustafa Kemal Atatürk)#MSB #TSK pic.twitter.com/o4mATSxP9Y
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir." sözlerine de yer verildi.
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