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MSB, Kabil'de çocuklara yardım eli uzatan Mehmetçiğin fotoğraflarını paylaştı

Aybüke İnal Kamacı   | 21.08.2021
MSB, Kabil'de çocuklara yardım eli uzatan Mehmetçiğin fotoğraflarını paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk askerinin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki çocuklarla ilgilendiği anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir." sözlerine de yer verildi.


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