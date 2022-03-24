Dolar
14.85
Euro
16.36
Altın
1,944.65
ETH/USDT
2,998.30
BTC/USDT
42,350.00
BIST 100
2,183.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 24.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'da

BRÜKSEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, Askeri Ataşe Albay Çağrı Sağıroğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, UİD Belçika Başkanı Enis Çimen ile AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Brüksel'e geldi.

Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek.

Zirve toplantısında ayrıca, haziran ayında düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi'ne giden süreçte ittifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve marjında, katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği
Türkiye'de 17 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının etkili olduğunu açıkladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 973 bin 266'ya çıktı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'da

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

AB, Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen şirketlere destek verecek

AB Liderler Zirvesi, yarın "Ukrayna" ve "enerji" gündemiyle yapılacak

AB Liderler Zirvesi, yarın "Ukrayna" ve "enerji" gündemiyle yapılacak
Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip Tokat Yeni Havalimanı 25 Mart'ta açılacak

Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip Tokat Yeni Havalimanı 25 Mart'ta açılacak
ABD'nin BM Büyükelçisi Thomas-Greenfield, Erdoğan-Herzog görüşmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti

ABD'nin BM Büyükelçisi Thomas-Greenfield, Erdoğan-Herzog görüşmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti