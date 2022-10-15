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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında incelemelerde bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra ilçesindeki maden ocağı önüne kurulan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Mobil Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmaları inceliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti.

Kaan Bozdoğan   | 15.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yakındaki helikopter pistine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, saat 12.15'te Bartın'a gitmek üzere havalandı.

Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentte çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayda hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bartın'ın yanı sıra bazıları İstanbul'a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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