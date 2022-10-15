Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yakındaki helikopter pistine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, saat 12.15'te Bartın'a gitmek üzere havalandı.
- Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor
- Maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan işçiler ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
- İçişleri Bakanı Soylu: Patlamada 40 işçi hayatını kaybetti
- Bakan Dönmez, maden ocağının galerisindeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi
Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentte çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirildi.
Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın’ın yanı sıra bazıları İstanbul’a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 15, 2022
Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayda hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bartın'ın yanı sıra bazıları İstanbul'a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.