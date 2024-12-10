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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesinde Suriye’deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Burcu Çalık Göçümlü  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi için Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de telefon görüşmesinde, Suriye'de oluşan yeni durumla ilgili memnuniyetini dile getirdi.

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