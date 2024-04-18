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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

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