Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Christian Stocker'i resmi törenle karşıladı.
Mümin Altaş
10 Ağustos 2026•Güncelleme: 10 Ağustos 2026
ANKARA
Stocker'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
[1/32] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Christian Stocker'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
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[3/32] Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
[4/32] Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 2) ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) da yer aldı.
[5/32] Törende, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 2) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda) da yer aldı.
[6/32] Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran (sağda) da yer aldı.
[7/32] Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
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[27/32] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ı kabul etti.
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[1/32] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Christian Stocker'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
[2/32]
[3/32] Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
[4/32] Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 2) ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) da yer aldı.
[5/32] Törende, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 2) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda) da yer aldı.
[6/32] Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran (sağda) da yer aldı.
[7/32] Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
[8/32]
[9/32]
[10/32]
[11/32]
[12/32]
[13/32]
[14/32]
[15/32]
[16/32]
[17/32]
[18/32]
[19/32]
[20/32]
[21/32]
[22/32]
[23/32]
[24/32]
[25/32]
[26/32]
[27/32] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ı kabul etti.
[28/32]
[29/32]
[30/32]
[31/32]
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stocker'i, Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Stocker'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.
Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklara ve askerlere yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.
Stocker, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stocker, merdivenlerde Türk ve Avusturya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Stocker, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılacak.
Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.