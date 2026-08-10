Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker'i resmi törenle karşıladı

[1/32] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Christian Stocker'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

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[3/32] Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

[4/32] Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 2) ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) da yer aldı.

[5/32] Törende, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 2) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda) da yer aldı.

[6/32] Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran (sağda) da yer aldı.

[7/32] Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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[27/32] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ı kabul etti.

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