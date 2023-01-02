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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da 82 projenin toplu açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da 1 milyar 157 milyon lira değerinde 82 projenin toplu açılışını gerçekleştirecek.

Hatice Özdemir Tosun   | 02.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da 82 projenin toplu açılışını yapacak

Antalya

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya geleceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde saat 12.30'da başlayacak toplu açılış töreninde Antalyalılarla buluşacağını aktaran Taş, "Dünya lideri Cumhurbaşkanı'mız kentimizde 1 milyar 157 milyon lira değerindeki 82 projenin açılışını yapacak. Tüm hemşehrilerimizi açılışa ve mitingimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı için AK Parti İl Teşkilatınca gerekli hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Taş, şunları kaydetti:

"Hasret bitiyor, Cumhurbaşkanı'mız Antalyalı hemşehrilerimizle buluşuyor. Bu heyecanı özlemiştik. Mitingler bizim düğünlerimizdir. Bundan önce olduğu gibi Antalya'mıza yakışır şekilde Cumhurbaşkanı'mızı karşılayacağız. Cumhurbaşkanı'mızın Antalya programları için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlarımız, MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve tüm teşkilatlarımızla bir araya gelerek eksiksiz bir organizasyon için çalışıyoruz."

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