Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz ile görüşmesinde, Türkiye'nin krizin sonlandırılması için çaba gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.