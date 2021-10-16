Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.
İstanbul
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.
Görüşme sonrası iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Erdoğan ve Merkel, yemekte bir araya geldi
Görüşmenin ardından balkona çıkan Erdoğan ve Merkel, burada bir süre sohbet etti.
Erdoğan ve Merkel daha sonra yemekte bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.