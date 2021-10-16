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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Sefa Mutlu   | 16.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

İstanbul

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.

Görüşme sonrası iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Erdoğan ve Merkel, yemekte bir araya geldi

Görüşmenin ardından balkona çıkan Erdoğan ve Merkel, burada bir süre sohbet etti.

Erdoğan ve Merkel daha sonra yemekte bir araya geldi.

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